Ташкент, , 09:01 — REGNUM В Узбекистане надеются, что новые власти Афганистана сделают все возможное, чтобы выполнить свои обещания и международные обязательства, заявил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

«В их числе создание правительства на основе широкого представительства, соблюдение основных прав и свобод человека, в том числе прав женщин и национальных меньшинств, борьба с международным терроризмом и наркотрафиком, недопущение размещения на территории страны различных террористических группировок, прекращение любых контактов с ними», — сказал Камилов в интервью медиа-порталу «Euractiv».

Среди других обязательств Кабула, глава МИД Узбекистана назвал поддержку добрососедских связей со странами региона.

«С территории Афганистана больше никогда не должна исходить даже малейшая угроза в отношении других государств», — подчеркнул Камилов.

Он подчеркнул, что «временному правительству Афганистана по силам осуществить эти важные шаги, чтобы эта страна в ближайшем будущем смогла стать равноправным субъектом межгосударственных и международных отношений, частью общего цивилизованного мира».

«Другого пути нет, только он может привести афганский народ к прогрессу и процветанию, а Афганистан — к долгожданному миру», — сказал министр.