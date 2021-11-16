Киев, 16 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Список регионов в так называемой «красной» зоне по ситуации коронавирусом на Украине пополнится с 18 ноября Винницкой областью, написал министр украинского правительства Олег Немчинов 15 ноября в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

Чиновник напомнил, что в таких регионах ограничена работа ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также запрещено проведение массовых мероприятий. Ограничения могут быть сняты для отдельных объектов при условии, если 100% работников и посетителей привиты от COVID-19.

В «красную» зону по ситуации коронавирусом входят Киев и семнадцать областей Украины. Еще по три украинских региона внесены в «оранжевый» и «желтый» перечни.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября правительство Украины выделило 67,5 млн гривен ($2,5 млн) для финансирования деятельности по выявлению случаев заражения штаммом коронавируса «Дельта» в регионах страны.