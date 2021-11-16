Кемерово, 16 ноября, 2021, 08:58 — ИА Регнум. Нынешняя нормативно-правовая база не предусматривает предоставление QR-кодов переболевшим COVID-19 кузбассовцам. Об этом сообщил министр здравоохранения Кемеровской области Михаил Малин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода

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«Существует справка, которая называется «медицинское заключение врачебной комиссии». Её подписывает председатель врачебной комиссии и ещё два врача-специалиста, туда ставится код заболевания по международной классификации болезней. Поэтому в принципе никто не будет знать, чем вы страдаете на самом деле. Это защита персональных данных. И эта справка будет являться основанием для прохождения в общественные места, — рассказал Малин. — К сожалению, нынешняя нормативно-правовая база не предусматривает предоставление QR-кодов переболевшего либо QR-кодов о вакцинации для пациентов, которые переболели и никуда не обращались, потому что необходимо внести их данные в федеральный регистр».

Он уточнил, что эти данные могут быть внесены на основании положительного ПЦР-теста либо нахождения в медицинской организации на лечении.