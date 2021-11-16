Улан-Удэ, 16 ноября, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Бурятии подросткам старше 15 лет разрешили посещать непродовольственные магазины и торговые центры без сопровождения взрослых. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, решение принято на заседании регионального оперштаба 15 ноября.

Дарья Драй ИА REGNUM Торговый центр

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

«Подростки в возрасте от 15 лет могут посещать магазины непродовольственных товаров, торгово-развлекательные центры, торговые центры, торговые комплексы без сопровождения взрослых при предъявлении студенческого билета», — пояснили в правительстве.

Расположенные в ТЦ организации допобразования обязали проработать вопрос допуска детей на кружки и секции — составлять списки или требовать от ребёнка документ о посещении занятий.