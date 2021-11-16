Владивосток, 16 ноября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Жителям Приморского края просят дать дополнительное время на вакцинацию от COVID-19 или получение медотвода. От работы в регионе отстранили около тысячи человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе региональной федерации профсоюзов. Организация обратилась с соответствующей просьбой к главе региона Олегу Кожемяко и главному санитарному врачу Татьяне Детковской.

(сс) qimono Вакцинация

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«Мы поддерживаем решения, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, которые предпринимают краевые власти. В том числе по ее профилактике путем вакцинации. Но считаем, что сроки проведения прививок — 15 ноября для первого компонента вакцины и 15 декабря для второго, — после наступления которых непривитых сотрудников придется отстранить от работы или перевести на дистанционный режим, нуждаются в коррекции. Их необходимо сдвинуть не менее, чем на месяц и дать возможность работающим приморцам спокойно сделать прививки или получить медотводы», — сказал председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков.

В профсоюзы края 15 ноября обратились более 1000 работников предприятий и организаций региона. Так, не допущены люди на авиационное предприятие «Прогресс» (404 человека), филиалы КГУП «Примтеплоэнерго» (150), на Приморскую ГРЭС (98), Центр судостроения «Дальзавод» (98), транспортную компанию ВПОПАТ (93 человека), филиал ДРСК «Приморские электрический сети» (85), Дальневосточный заводе «Звезда» (81).

«И это только начало перечня профсоюзного мониторинга за один рабочий день», — подчеркнули в объединении профсоюзов. Там также обратили внимание на то, что получить QR-код в регионе сложно — на пунктах вакцинации большие очереди, запись к врачу для получения медотвода осуществляется за две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, есть также единичные случаи отстранения учителей в образовательных учреждениях. В одном из них отказались прививаться 15 человек, в остальных — один-два сотрудника на школу.