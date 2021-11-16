Кызыл, 16 ноября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, всего с начала года жертвами COVID-19 стали 264 человека.

Коронавирус

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По данным на 16 ноября, в ковидных стационарах Кызыла лечатся 395 пациентов, в том числе 41 ребёнок и 15 беременных женщин. Состояние 76 больных оценивается, как тяжёлое. Занятость коечного фонда составила около 62%.

«С пневмониями амбулаторное лечение проходят 11, стационарное — 334 человек. На учёте Центра амбулаторной COVID-диагностики и лечения состоит 268 больных, в том числе 113 детей и 11 пожилых людей старше 65 лет», — добавили в минздраве.