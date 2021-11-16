Пхеньян, 16 ноября 2021, 08:26 — REGNUM Глава КНДР Ким Чен Ын направил 15 ноября поздравительную телеграмму президенту Палестины, председателю Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуду Аббасу. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР горячо поздравил главу и народ Палестины с Днём провозглашения Государства Палестины (Днём независимости).
Он также пожелал успехов в справедливой борьбе палестинского народа за возврат оккупированной территории и восстановление закономерного национального права.
Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР посетит с инспекцией крупнейшую стройку страны на северо-западе Северной Кореи.
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