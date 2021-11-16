История вопроса

Хотя Северная Корея до сих пор остаётся закрытой страной, не имеющей дипломатических отношений с США, Японией и рядом других стран, с 2018 года она активизировала попытки установить новые политические контакты с рядом мировых держав. В первую очередь, северокорейский лидер Ким Чен Ын начала мирные переговоры с Южной Кореей – хотя предыдущая подобная попытка в 2013 году не увенчалась успехом.

Хотя в 2016 году Россия присоединилась к санкциям ООН против КНДР, в 2018 году российская сторона утвердила план гуманитарной помощи Северной Корее. А в 2019 году Ким Чен Ын впервые посетил Россию с визитом.

