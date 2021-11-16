Пхеньян, 16 ноября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын направил 15 ноября поздравительную телеграмму президенту Палестины, председателю Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины Махмуду Аббасу. Соответствующая информация была опубликована на сайте северокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Согласно опубликованным данным, Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР горячо поздравил главу и народ Палестины с Днём провозглашения Государства Палестины (Днём независимости).

Он также пожелал успехов в справедливой борьбе палестинского народа за возврат оккупированной территории и восстановление закономерного национального права.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер КНДР посетит с инспекцией крупнейшую стройку страны на северо-западе Северной Кореи.

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