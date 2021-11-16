Красноярск, 16 ноября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. 60 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Красноярский край. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 ноября в региональном оперативном штабе.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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После оформления всех необходимых документов препарат распределят по медучреждениям. 17 ноября начнётся его отгрузка в территории.

Как уточнили в оперштабе, вакцина «Спутник Лайт» рекомендована для ревакцинации и вакцинации переболевших. Красноярский край оказался в числе первых регионов, куда поступила новая партия указанной вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, глава центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что ревакцинацию препаратом «Спутник Лайт» нужно проходить каждые шесть месяцев.

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