Тюмень, 16 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Тюменской области темпы роста заболеваемости COVID-19 снизились в четыре раза. Об этом сообщает региональный оперативный штаб со ссылкой на руководителя областного управления Роспотребнадзора Галину Шарухо.

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«На 44-й неделе, с 1 по 7 ноября, темп прироста заболеваемости составил 3%, на 45-й неделе, с 8 по 14 ноября — 0,7%. По данным на 15 ноября суточный показатель заболеваемости составляет 22,5 на сто тысяч населения», — отметила Галина Шарухо.

Охват населения региона тестированием на COVID-19 за последние семь дней — 504 на 100 тыс. населения, утверждает Шарухо. По данному показателю Тюменская область занимает шестое место среди регионов России.

Кроме того, по итогам 45-й недели на 37% снизилась заболеваемость среди детей. Это стало возможным, по словам Галины Шарухо, в результате продления школьных каникул и введения дистанционного обучения.