Турочакский район, Алтай, 16 ноября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Республике Алтай за последние сутки подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Наибольший прирост зафиксирован в Турочакском и Шебалинском районах, где выявлено по девять новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского и других районов.

«Число подтвержденных за весь период случаев заболевания — 23 803, в том числе: 7508 — в городе Горно-Алтайске, 3582 — в Майминском районе, 3121 — в Кош-Агачском районе», — добавили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 22 пациента, а всего к 16 ноября коронавирус побороли 21 165 человек.