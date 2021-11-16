Ташкент, 16 ноября 2021, 08:15 — REGNUM Бахтиёр Исламов указом президента Узбекистана Шавката Мирзиёева назначен на должность советника президента по вопросам координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов.
Как сообщил пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов, ранее Исламов занимал должность первого заместителя советника президента по вопросам защиты прав граждан и работы с обращениями.
Бахтиёр Исламов сменил на новой должности Рустама Иноятова, который, в свою очередь, до назначения советником президента Узбекистана долгие годы возглавлял Службу национальной безопасности Узбекистана.