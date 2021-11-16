Улан-Удэ, 16 ноября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки выявлено 237 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за время пандемии достигло 66 468, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 198 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 59 107 пациентов, в том числе 215 за последние сутки. Число контактных лиц, по состоянию на 16 ноября, превышает 14 тыс. человек.