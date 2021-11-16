Москва, 16 ноября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Состав президиума Государственного совета РФ изменил президент России Владимир Путин. Соответствующее распоряжение главы Российского государства 16 ноября обнародовано на портале правовых актов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

В новый состав Госсовета включены губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Калужской области Владислав Шапша, губернатор Курганской области Вадим Шумков, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, глава Узловского района Тульской области Марина Карташова, губернатор Камчатки Владимир Солодов, глава Северной Осетии Сергей Меняйло, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Республики Алтай Олег Хорохордин и полпред президента в Уральском ФО Владимир Якушев.

При этом, согласно распоряжению президента России, указанную структуру покинули десять человек.

«Исключить из состава Президиума Кобзева И.И., Миронова Д.Ю., Моора А.В., Носова С.К., Паслера Д.В., Развожаева М.В., Старовойта Р.В., Темрезова Р.Б., Уйбу В.В. и Цыбульского А.В.», — говорится в опубликованном документе. Кроме того, уточняется, что распоряжение вступает в силу со дня опубликования.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустинназначил ректором Финансового университета при правительстве профессора Станислава Прокофьева.