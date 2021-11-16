Иркутск, 16 ноября, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области все более ухудшается. По состоянию на 16 ноября, число умерших пациентов в Приангарье достигло 5951 человека, причём 30 из них добавили в сводку за последние сутки.

Permkrai.ru Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 130 946 человек (рекордные +582 за сутки). Госпитализирован 5351 (-39 за сутки)

Выздоровели 109 173 пациента (+328 за сутки). Ещё 514 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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