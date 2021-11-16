Орск, Оренбургская область, 16 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В городе Орске Оренбургской области уровень заболеваемости коронавирусом заметно снижается. По информации городского оперативного штаба, порядка 24% коек в ковид-стационарах свободно, из-за оттока пациентов закрыто одно отделение долечивания. Число похорон, связанных с коронавирусом и его последствиями, сократилось в разы, сообщает пресс-служба мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Благодаря недельным каникулам стабилизировалась ситуация в учреждениях образования. Закрытых на карантин детских садов нет. За парты 15 ноября вернулись ученики пятых — девятых классов. После массового ПЦР-тестирования школьников переведен на дистанционное обучение один класс, до локдауна их было более 20.

Напомним, в начале ноября глава минздрава региона Татьяна Савинова заявила, что в Оренбурге школьники с 8 ноября начинают очное обучение. В других муниципалитетах решение принимают оперштабы, исходя из текущей эпидситуации.

Также министр сообщила, что в крупных городах проведут бесплатное тестирование методом ПЦР 5 тысяч детей, через две недели процедуру повторят. Это необходимо для того, чтобы посмотреть процент бессимптомного носительства вируса и оценить, насколько очное обучение повлияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе.