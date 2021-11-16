Нью-Дели, , 07:21 — REGNUM Скоростная автомагистраль Пурванчал, соединяющая города Лакхнау и Газипур, стала самой длинной в Индии. Её протяжённость составляет 341 км, пишет 16 ноября газета Times of India.

Индия murthysnraj

Амбициозное строительство началось 14 июля 2018 года в Азамгархе. Проект был запущен для стимулирования экономического развития удалённого восточного штата Уттар-Прадеш. За три года в реализацию проекта вложили почти 225 млрд рупий (около $3 млрд), построив 18 эстакад и семь железнодорожных путепроводов.

«Скоростная автомагистраль была проектом мечты правительства штата и главного министра Йоги Адитьянатх. Проект был завершен в рекордно короткие сроки, несмотря на серьезные ограничения, вызванные пандемией COVID-19», — сказал генеральный директор компании UP Expressway Аваниш Авасти.

Торжественная церемония пуска автомагистрали пройдет 16 ноября с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди.