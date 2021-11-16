Самара, 16 ноября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. Каждое обращение жителей Самарской области о непредоставлении лекарств от COVID-19 поручил проверить глава региона Дмитрий Азаров. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

stecks05 Лекарство

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На оперативном совещании оперативного штаба региона глава области потребовал навести порядок в предоставлении бесплатных лекарств пациентам с COVID-19.

«Мониторинг показывает большое количество обращений людей по качеству предоставления медицинской помощи, лекарственных препаратов. Достаточно средств мы получаем из федерального бюджета, за что большое спасибо правительству страны, дополнительно выделяем значительные деньги из регионального бюджета. Огромное количество жалоб, что лекарства не предоставляются. Отправляйте проверки и контролируйте в чем дело. На каждый случай обращения о непредоставлении препаратов — письменное, личное, поступившее в электронном виде, в том числе в социальных сетях, — должен составляться акт. Организуйте эту работу», — приводит пресс-служба слова Азарова, который отметил, что жителям, порой, тяжело разобраться в вопросах предоставления медпомощи и лекарств.

Он отметил, что в связи с этим возникает возможность для злоупотреблений.

«Здесь пора положить конец. Наведите порядок! Как только вы настроите систему, дальше будет проще: и сотрудникам министерства, и нашим медикам, и, что самое главное, нашим жителям», — поручил глава области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области самое высокое распространение коронавируса фиксируется в сфере услуг.