Пекин, , 06:24 — REGNUM Глава КНР Си Цзиньпин и президент США Джозеф Байден ушли на перерыв после двух часов общения в онлайн-формате. Об этом 16 ноября сообщает Центральное телевидение Китая.

Флаги США и КНР Futureatlas.com

Первая часть встречи завершилась в 10:42 (05:42 мск). Продолжение встречи планируется через 15 минут. До объявления перерыва лидеры США и Китая успели обсудить ключевые вопросы из области взаимных интересов и обменяться мнениями по двусторонним отношениям.

Это первая официальная встреча американского и китайского лидеров со дня вступления Джозефа Байдена в должность президента США. До этого Си Цзиньпин и Байден обменивались посланиями и общались в телефонном режиме. Онлайн-саммит двух лидеров начался в 08:46 по времени КНР (03:46 мск). По данным пресс-службы Белого дома, виртуальное общение президента США и лидера Китая продлится несколько часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден на онлайн-встрече с председателем КНР Си Цзиньпином заявил об ответственности лидеров двух стран за то, чтобы противоречия в отношениях двух держав не переросли в открытый конфликт.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил, что США предпочли бы видеть в Китае конкурента, а не врага