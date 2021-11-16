Тегеран, 16 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Национальная мужская сборная Ирана по футболу, известная как команда Мелли, примет Сирию в шестом туре азиатской квалификации АФК. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 15 ноября.

Национальная мужская сборная Ирана по футболу ранее обыграла сборную Ливана. Теперь иранской команде предстоит встретиться с сирийской сборной и отстоять свои позиции в шестом туре Азиатской квалификации АФК.

По итогам второго раунда отборочных матчей Сирия заменила тунисского тренера Набиля Маалуля местным футбольным стратегом Низаром Махрусом и с тех пор не выиграла ни одного соревновательного матча. В результате «Орлы Касиуна» занимают последнюю строчку в текущей сетке.

Хорват Драган Скокич, тем временем, вывел команду Мелли на первое место в своей группе. Сборная Ирана одержала победу в четырёх из пяти матчей третьего раунда квалификации, уступив только Республике Корея (1:1).