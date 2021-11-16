Тегеран, 16 ноября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. 15 ноября президент Ирана Ибрагим Раиси подчеркнул, что Исламская Республика и Турция должны завершить разработку дорожной карты по расширению сотрудничества, чтобы повысить нынешний уровень двусторонних отношений. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Президент сделал эти замечания во время встречи в Тегеране с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Раиси отметил, что тесные отношения между двумя соседними странами пойдут на пользу интересам всего региона.

Подчеркнув, что страны региона способны решать свои проблемы без вмешательства внерегиональных государств, он заявил, что присутствие западных стран не принесет никаких результатов, кроме усиления напряженности между региональными правительствами и нациями.

Президент привел в пример 20 лет присутствия США в Афганистане, которое, по его словам, повлекло за собой кровопролитие и фундаментальное разрушение государственной системы. В связи с этим Раиси отметил, что Иран и Турция также могут сотрудничать в борьбе с терроризмом и организованной преступностью.

Коснувшись сотрудничества по установлению мира и стабильности в Закавказье, президент сообщил, что отношения Ирана с Турцией и Азербайджанской Республикой выходят далеко за рамки отношений соседей, так как страны связывают прочные узы религии и культуры.