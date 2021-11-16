Вашингтон, 16 ноября, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены ответить на «безрассудные испытания» российской противоспутниковой ракеты, заявил 15 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа.

Artstation.com Космический мусор на орбите Земли

«Соединенные Штаты будут работать со своими союзниками и партнерами, пытаясь ответить на этот безответственный шаг», — сказал он.

Блинкен призвал «все ответственные космические державы» поддержать усилия по «разработке норм ответственного поведения» и воздержаться от опасных испытаний, «похожих на то, которое провела Россия».

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Как сообщало ИА REGNUM, космическое командование США утверждает, что Россия 15 ноября испытала ракету на околоземной орбите, сбив советский спутник «Космос-1408». В Вашингтоне обеспокоены тем, что обломки аппарата продолжат летать в космосе и угрожать другим спутникам.