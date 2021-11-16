Гонконг, Китай, 16 ноября, 2021, 03:36 — ИА Регнум. В Гонконге в общей сложности 26 925 человек сделали бустерные прививки от COVID-19, по данным на 13 ноября сообщает агентство Синьхуа.

Вакцинация в Китае

Начиная 13 ноября, соответствующим группам населения в Гонконге была предоставлена бустерная вакцина против COVID-19. Люди со слабым иммунитетом и высоким риском заражения вирусом могут получить свою третью дозу.

Секретарь по вопросам продовольствия и здравоохранения правительства Специального административного района (САР) Гонконг София Чан заявила, что вакцинация или содействие вакцинации является одной из ключевых мер в борьбе с эпидемией.

«Вакцина может не только обезопасить людей, она также может защитить людей от заражения, а также защитить людей от менее серьезных симптомов, а также защитить людей от смерти, когда они заражаются вирусом», — сказала Чан.

Гонконгский центр охраны здоровья (CHP) 13 ноября сообщил о двух новых завезенных случаях COVID-19, общее число которых составило 12 380.

В одном из случаев был обнаружен мутантный штамм, в то время как результаты теста на мутацию по оставшемуся случаю еще не получены. По данным CHP, за последние 14 дней было зарегистрировано в общей сложности 36 случаев заболевания, и все они являются импортными.

Кампания по вакцинации в Гонконге неуклонно продвигается вперед. С момента запуска правительственной программы вакцинации в конце февраля более 4,66 млн человек, или 69,3% населения, имеющего право на вакцинацию, сделали по крайней мере один укол вакцины от COVID-19, в то время как около 4,46 млн человек, или 66,3%, полностью вакцинированы.