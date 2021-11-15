Лондон, 16 ноября, 2021, 02:21 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о планах создания в стране квантового компьютера общего назначения и завоевания к 2040 году мирового лидерства в сфере квантовых вычислений. Об этом он сказал 15 ноября, во время выступления на банкете, организованном лордом-мэром лондонского Сити.

Gov.uk Борис Джонсон

Борис Джонсон «Я устанавливаю для Соединённого Королевства амбициозную цель — создать квантовый компьютер общего назначения и обеспечить себе крупнейшую долю рынка квантовых вычислений к 2040 году».

По его словам, Великобритания намерена активно развивать сферу зелёных технологий и «вновь стать научной сверхдержавой». При этом важно не допустить попадания в зависимость от иностранных технологий, что в итоге «грозило бы подорвать национальную безопасность».

Джонсон отметил, что Соединённое Королевство само предполагает «распространять свои ценности», в том числе собственные высокотехнологичные продукты, такие, как созданная Оксфордским университетом вакцина от COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава британского правительства Борис Джонсон заявил о нелёгком выборе, который вскоре предстоит сделать европейским друзьям Великобритании — повысить свою зависимость от российских углеводородов или помочь Украине, содействуя делу мира и стабильности.