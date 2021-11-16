Вашингтон, 16 ноября 2021, 01:59 — REGNUM Санкции в отношении генеральной прокуратуры Никарагуа были введены властями США, 15 ноября сообщило на своем сайте американское министерство финансов.
Кроме того, ограничения коснулись и девяти должностных лиц латиноамериканской республики, включая никарагуанского министра энергетики и горной промышленности Сальвадора Манселя, а также мэров ряда городов.
В Вашингтоне объяснили, что санкции вводятся из-за «преследования властями Никарагуа представителей оппозиции и лишения жителей страны права голоса».
Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о введении новых санкций против руководства Никарагуа.
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