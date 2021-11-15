Вашингтон, 16 ноября, 2021, 01:59 — ИА Регнум. Санкции в отношении генеральной прокуратуры Никарагуа были введены властями США, 15 ноября сообщило на своем сайте американское министерство финансов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме того, ограничения коснулись и девяти должностных лиц латиноамериканской республики, включая никарагуанского министра энергетики и горной промышленности Сальвадора Манселя, а также мэров ряда городов.

В Вашингтоне объяснили, что санкции вводятся из-за «преследования властями Никарагуа представителей оппозиции и лишения жителей страны права голоса».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 ноября президент США Джо Байден подписал законопроект о введении новых санкций против руководства Никарагуа.