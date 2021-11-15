Муром, Владимирская область, 15 ноября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. В городе Муроме Владимирской области медработница подала в суд на Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи после того, как её отстранили от работы из-за отказа пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Муромского городского суда.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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Работницу ГБУЗ ВО «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» отстранили от работы 7 октября. Причиной стал отказ от прохождения вакцинации от COVID-19. В иске женщина указала, что прививка от коронавируса входит в список профилактических прививок, которые проводятся при наличии добровольного согласия гражданина, поэтому принуждение к вакцинации и своё отстранение от работы считает незаконным.

Женщина собирается в суде оспорить приказ об отстранении от работы и обязать работодателя произвести перерасчет заработной платы за период простоя.

Пока дело готовится к судебному разбирательству.