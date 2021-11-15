Политолог: указ Путина спасёт экономический потенциал ДНР и ЛНР
Москва, 15 ноября, 2021, 23:23 — ИА Регнум. Указ президент России Владимира Путина о гуманитарной помощи республикам Донбасса следует считать экономической интеграцией. Об этом 16 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM дипломатический советник главы ЛНР, член Контактной группы по урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.
«Можно ли это назвать признанием республик со стороны России? Точнее, это можно называть экономической интеграцией», — заявил эксперт.
«Как минимум она позволит нам спасти тот экономический потенциал, который выстоял в ходе войны и длительной экономической блокады и изоляции», — отметил Мирошник.
«Сейчас главной задачей для наших депутатов парламентов ДНР и ЛНР будет в кратчайшие сроки принять изменения в законодательство, которые будут соответствовать российским экономическим стандартам», — подчеркнул политолог.
Напомним, что 15 ноября президентом России Владимиром Путиным был подписан указ об оказании гуманитарной помощи республикам Донбасса, предполагающий создание ряда экономических механизмов, призванных поддержать ДНР и ЛНР.