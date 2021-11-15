Рим, 15 ноября, 2021, 22:50 — ИА Регнум. Италия готова идти в европейские суды, если власти Евросоюза утвердят заявку Хорватии на регистрацию защищенного географического указания «Просек», заявил в понедельник, 15 ноября, министр экономического развития Стефано Патуанелли.

GregMontani Виноград

Как сообщалось ранее, в сентябре 2021 года в официальном издании Еврокомиссии была опубликована заявка Хорватии на получение прав на защищенное географическое указание: в Загребе считают, что название («Просек») должно быть закреплено за четырьмя винами этой страны.

Фонетическое сходство названий и общеизвестность итальянского «Просекко» делают запрос Хорватии невыполнимым, убеждены в свою очередь в Риме.