Лондон, , 22:49 — REGNUM 15 ноября в Белфасте на стадионе «Виндзор Парк» сборная Северной Ирландии в матче заключительного десятого тура группового этапа отборочного турнира к чемпионату мира 2022 сыграет со сборной Италии. Этот матч станет для подопечных Роберто Манчини решающим за прямую путевку на мундиаль.

Роберто Манчини Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

Северная Ирландия: Бэйли Пикок-Фаррелл, Джамал Льюис, Томас Флэнаган, Джонни Эванс, Крэйг Кэткарт, Джордж Сэйвилл, Стивен Дэвис, Стюарт Даллас, Алистер Мак-Канн, Гэвин Уит, Джош Мадженнис.

Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Эмерсон, Франческо Ачерби, Леонардо Бонуччи, Сандро Тонали, Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье, Доменико Берарди, Федерико Кьеза.

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Овидиу Артене.

После семи сыгранных матчей сборная Италии, набрав пятнадцать очков, занимает первое место в турнирной таблице группы C. Ниже с тем же количеством очков из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей расположилась сборная Швейцарии.