Вашингтон, 15 ноября, 2021, 22:48 — ИА Регнум. Россия осуществила испытания оружия, предназначенного для уничтожения космических спутников, заявил 15 ноября на брифинге представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Цитата из к/ф «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда». Реж. Джордж Лукас. 1977. США Космическое воинство

По его словам, теперь США будут работать вместе со своими союзниками над ответом на «эти безответственные действия России».

«США будут работать с союзниками и партнерами, чтобы ответить на эти безответственные действия России», — сказал Прайс.

Каких-либо подробностей этих «испытаний» представитель Госдепа не привёл.