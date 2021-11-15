Брюссель, , 22:38 — REGNUM Глава Европейского совета Шарль Мишель рассказал, что провёл переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил 15 ноября на своей странице в Twitter.

Борис Джонсон и Шарль Мишель No 10 Downing Street

По его словам, они обсудили безопасность на границе Украины и миграционный кризис в Белоруссии.

«Обсудил с президентом Зеленским ситуацию с безопасностью вдоль украинской границы и белорусский миграционный кризис», — сообщил Мишель.

По его словам, Евросоюз и Украина стоят «непоколебимо перед лицом общих глобальных и региональных вызовов».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины Кулеба посоветовал Франции и Германии готовиться к «военному сценарию».

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