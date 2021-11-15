Ижевск, 15 ноября, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Удмуртию поступила партия вакцин от коронавируса. В составе поставки вакцина «Спутник V» — 18,6 тыс. комплектов и 36 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт», сообщает региональный оперативный штаб.

Очередь на вакцинацию в аэропорту Берлина

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

В настоящее время поступившие препараты распределяются по медицинским организациям республики.

Кроме того, начнет работу прививочный пункт в Консультативно-диагностическом центре на улице Свободы, 228. Он заменит пункт вакцинации, который работал в здании Театра оперы и балета. В будние дни прививку можно сделать с 8:00 до 19:00 по местному времени, в выходные — с 10:00 до 16:00.

Как сообщало ИА REGNUM, с момента начала вакцинации до 15 ноября прививку от коронавируса сделали 584 027 человек. Второй компонент препарата получили 371 259 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Читайте также: Прививку от COVID-19 сделали больше 584 тыс. жителей Удмуртии