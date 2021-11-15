Владимир, 15 ноября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Во Владимире подготовка площадки под строительство инфекционного госпиталя на территории Областной клинической больницы начнётся 16 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Wallspaper.ru Стройка

«Работу по возведению госпиталя поручаю начать в ближайшие дни, чтобы в максимально краткие сроки учреждение начало принимать пациентов. В следующем году объект должен быть введён в эксплуатацию», — заявил врио губернатора Александр Авдеев.

Для подготовки участка оформляется соответствующая документация, ведутся юридические процедуры. Первым будут искать подрядчика, который очистит выбранный участок от деревьев и подготовит его под начало строительных работ.

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Как уже сообщало ИА REGNUM, рабочая группа выбирала место под новый госпиталь из трёх вариантов: в деревне Новая Быковка Камешковского района, в микрорайоне Энергетик и на территории Областной клинической больницы во Владимире. Территорию ОКБ выбрали из-за транспортной доступности и наличия всех необходимых коммуникаций.