Во Владимире к строительству ковид-госпиталя начнут готовиться 16 ноября
Владимир, 15 ноября, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Во Владимире подготовка площадки под строительство инфекционного госпиталя на территории Областной клинической больницы начнётся 16 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Для подготовки участка оформляется соответствующая документация, ведутся юридические процедуры. Первым будут искать подрядчика, который очистит выбранный участок от деревьев и подготовит его под начало строительных работ.
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Как уже сообщало ИА REGNUM, рабочая группа выбирала место под новый госпиталь из трёх вариантов: в деревне Новая Быковка Камешковского района, в микрорайоне Энергетик и на территории Областной клинической больницы во Владимире. Территорию ОКБ выбрали из-за транспортной доступности и наличия всех необходимых коммуникаций.