Тбилиси, 15 ноября, 2021, 19:39 — ИА Регнум. 15 ноября в Гори (Грузия) на стадионе «Тенгиз Бурджанадзе» национальная сборная Грузии по футболу с минимальным счетом одержала победу над сборной Узбекистана в рамках товарищеской встречи. Основное время матча завершилось со счетом 1:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Магомед Оздоев и игрок ФК Ротор Зурико Давиташвили

Единственный мяч на 41-й минуте встречи забил 26-летний нападающий «Зири» Давит Волкови после передачи Зурико Давиташвили.

Желтые карточки получили Гурам Кашия и Отабек Шукуров. На 84-й минуте прямыми красными карточками были удалены Ираклий Азаров и Фаррух Сайфиев.

На матче работала украинская бригада арбитров во главе с Виталием Романовым. Ассистенты главного судьи — Семен Шлончак и Валентин Куцев.

Составы команд:

Грузия: Купатадзе, Какабадзе, Хочолава, Кашия, Лобжанидже (Гиорбелидзе, 86'), Азаров, Квеквескири, Квилия (Абурджания, 71'), Казаишвили (Кварацхелия, 61'), Давиташвили (Окриашвили, 61'), Волкови (Цитаишвили, 71').

Узбекистан: Юсупов, Кобилов, Сайфиев, Хашимов (Йулдошев, 46'), Абдуллаев, Шукуров, Алибаев (Ганиев, 46'), Хомробеков, Машарипов, Хамдамов (Эркинов, 64'), Шомуродов (Сергеев, 79').