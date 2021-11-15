Рига, 15 ноября, 2021, 18:45 — ИА Регнум. Жители Латвии хотят пользоваться благами «зеленой революции» в Европе, но не готовы платить за это дополнительно. Об этом сообщило Латвийское радио со ссылкой на проведенный социологический опрос.

Иван Шилов ИА REGNUM Альтернативаня энергетика

Согласно данным социологической фирмы SKDS, на вопрос «Готовы ли люди платить больше за использование более дружественного к окружающей среде общественного транспорта» 70% респондентов ответили отрицательно, на подорожание билетов согласился лишь 21% опрошенных.

Кроме того, на вопрос «Волнует ли латвийцев, что в результате «зеленого курса» общество в Латвии в социальном и экономическом плане может пострадать сильнее, чем в более развитых странах ЕС» положительно ответили 63% респондентов.

На вопрос «Надо ли ввести на европейском уровне налог на пластмассовые отходы» 48% латвийцев ответили отрицательно, «за» — 37%.

Заместитель главы комитета Европарламента по транспорту и туризму Андрис Америкс так прокомментировал результаты опроса: «Если нас спросят, хотим ли мы дышать свежим воздухом, пить чистую воду и чтобы наши дети жили в качественной среде, я думаю, что почти сто процентов ответит, что да. Но как только мы задаем второй вопрос, готовы ли вы платить за это больше, цифра уже другая: мы к этому не готовы. И это, на мой взгляд, самая большая дилемма на сегодняшний день».

Политики Латвии признают, что без финансовой поддержки Брюсселя и различных еврофондов «зеленый переворот» лишь за счет самих латвийцев осуществить будет крайне трудно: общественное мнение может измениться кардинально.