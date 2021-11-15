Краснодар, 15 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Пять кандидатов на пост мэра Краснодара выбраны по результатам конкурса, сообщили 15 ноября в пресс-службе мэрии.

Krd.ru На улицах Краснодара

«Конкурс проходил сегодня в два этапа. На первом комиссия оценивала полноту, своевременность и достоверность представленных кандидатами документов. Те, кто прошли этот этап, были допущены ко второму, который проходил в форме индивидуального собеседования, в ходе которого члены конкурсной комиссии оценивали профессиональные и личностные качества участников конкурса», — сообщил секретарь комиссии, начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации Краснодара Виктор Тушев.

В результате конкурсного отбора в гордуму будут представлены пять кандидатов на пост мэра, это: Андрей Назаров, Андрей Алексеенко, Дмитрий Водолацкий, Виталий Кацко и Геннадий Уфимцев. Свой выбор депутаты гордумы должны сделать 17 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы Краснодара стал вакантным после избрания Евгения Первышова депутатом Государственной думы VII созыва на сентябрьских выборах. В конце сентября гордума объявила конкурс на пост главы города, приём документов стартовал 4 октября, сам конкурс назначен на 15 ноября, всего были поданы документы от 24 кандидатов.

С 21 октября обязанности главы города исполняет первый заместитель мэра — бывший вице губернатор Андрей Алексеенко.