Определены пять претендентов на пост мэра Краснодара
Краснодар, 15 ноября, 2021, 17:47 — ИА Регнум. Пять кандидатов на пост мэра Краснодара выбраны по результатам конкурса, сообщили 15 ноября в пресс-службе мэрии.
В результате конкурсного отбора в гордуму будут представлены пять кандидатов на пост мэра, это: Андрей Назаров, Андрей Алексеенко, Дмитрий Водолацкий, Виталий Кацко и Геннадий Уфимцев. Свой выбор депутаты гордумы должны сделать 17 ноября.
Как сообщало ИА REGNUM, пост главы Краснодара стал вакантным после избрания Евгения Первышова депутатом Государственной думы VII созыва на сентябрьских выборах. В конце сентября гордума объявила конкурс на пост главы города, приём документов стартовал 4 октября, сам конкурс назначен на 15 ноября, всего были поданы документы от 24 кандидатов.
С 21 октября обязанности главы города исполняет первый заместитель мэра — бывший вице губернатор Андрей Алексеенко.