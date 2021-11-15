Великий Новгород, 15 ноября, 2021, 17:30 — ИА Регнум. За минувшую неделю в Новгородской области зарегистрировано 2154 случая заражения коронавирусной инфекцией, темп прироста заболевших составил 7%. Об этом стало известно на заседании регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба правительства Новгородской области.

Здание правительства Новгородской области

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«По сравнению с предыдущей неделей, число амбулаторных больных снизилось на 100 человек, тяжелых больных, проходящих лечение в стационаре — на 200 человек. 25% коечного фонда свободно», — говорится в сообщении. Из числа новых заболевших 50% составляет трудоспособное население, 23% — пенсионеры.

По мнению заместителя председателя правительства Новгородской области Анны Тимофеевой, режим нерабочих дней, который в регионе продолжался три недели, вплоть по 14 ноября, дал положительный эффект по снижению количества тяжелых случаев и числа поступлений на стационарное лечение. Кроме того, активизировалась вакцинация.

«Эту неделю мы наблюдаем положительную динамику по вакцинации — на 5400 человек больше. Очень хочется эту активность сохранить, так как это крайне помогает системе здравоохранения. На территорию пришло 8400 доз вакцины «Спутник Лайт». До конца недели вакцина будет распределена по муниципальным районам», — рассказала на заседании оперштаба Анна Тимофеева.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин напомнил, что не менее 80% от общей численности работников ряда сфер экономики региона должны получить первый компонент вакцины в срок до 15 ноября текущего года, а в срок до 15 декабря должны быть полностью вакцинированы.

«После 15 декабря руководители организаций, не выполнивших требования указанного постановления, будут нести персональную ответственность за непринятие мер санитарного контроля», — подчеркнул губернатор.