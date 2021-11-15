Москва, 15 ноября, 2021, 19:41 — ИА Регнум. Официальные договоры между Украиной и республиками Донбасса должен гарантировать открытый механизм возможной продажи угля Украине. Об этом 15 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, журналист-международник Вадим Елфимов.

Raimond Spekking ТЭС на Украине

«Жители республик протестуют против продажи угля Украине, потому что боятся сговора за своей спиной», — заявил эксперт.

«Поэтому и надо гарантировать абсолютно официальный статус договоров по углю», — заявила эксперт.

Напомним, что Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину и сократила транзит газа, что вызвало угрозу топливного кризиса в стране.