Элиста, 15 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался один пациент. Об этом сообщает региональный оперштаб 15 ноября.

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За весь период пандемии в Калмыкии COVID-19 не смог победить 681 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии эпидемическая ситуация в целом улучшилась. Как уточняют в республиканском минздраве, положительная динамика отмечена во многом благодаря периоду нерабочих дней и росту темпов вакцинации от COVID-19.