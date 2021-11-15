Тамбов, 15 ноября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Тамбовской области к 15 ноября первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции прошли 437 тыс. 327 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Правительство Новосибирской области Вакцинация

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Полностью вакцинацию завершили 400 тыс. 724 человека.

Регион получил новую партию вакцины против коронавируса — 7200 доз «Спутника V».