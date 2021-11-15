Элиста, 15 ноября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 37 человек. Такие данные ИА REGNUMпривели в региональном оперативном штабе 15 ноября. Это на два случая заражения меньше, чем накануне.

Pixabay.com Коронавирус

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Лечение в инфекционных стационарах получают более 500 ковид-пациент. Состояние как минимум 30 человек врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются более двух тысяч жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 33 025 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 31 352 пациента.