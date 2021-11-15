Рустави, Грузия, , 18:52 — REGNUM К голодовке солидарности с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили присоединились новые оппозиционные депутаты, сообщает 15 ноября грузинский телеканал «Мтавари архи». Шесть депутатов сакребуло (муниципального собрания) города Рустави от оппозиционного «Единого национального движения» объявили голодовку, требуя перевода Саакашвили из тюремной больницы в гражданскую.

Флаг Грузии

Эта голодовка также выражает солидарность с уже голодающими оппозиционными депутатами. Голодать руставские депутаты будут в помещении фракции ЕНД в здании сакребуло.

«Мы присоединяемся к крайней форме протеста, которую именуют голодовкой. Сегодня мы, шесть членов сакребуло, начинаем голодовку и будем продолжать эту форму протеста до тех пор, пока Михаила Саакашвили не переведут в многофункциональную гражданскую клинику», — заявила депутат Нана Шатберашвили.

Напомним, что 14 ноября голодовку объявили девять депутатов грузинского парламента от ЕНД, а парламентарий Елена Хоштария голодает уже 13 дней.