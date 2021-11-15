Москва, 15 ноября, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил ректором Финансового университета при правительстве профессора Станислава Прокофьева. Об этом 15 ноября сообщает сайт правительства.

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По распоряжению, подписанному Мишустиным, Прокофьев получит полномочия на пятилетний срок.

Станислав Прокофьев является уроженцем Саратовской области, он окончил Саратовский экономический университет. Работал на руководящих должностях, в том числе был замглавы Федерального казначейства. Является доктором экономических наук, профессором.

Ранее должность ректора вуза покинул Мухадин Эскиндаров, он достиг предельного возраста для замещения должности руководителя вуза — ему исполнилось 70 лет.