Тамбов, 15 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Тамбовской области 15 ноября подтверждено 212 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «С QR-кодом по жизни. Борьба с коронавирусом в России — трансляция»

Всего в области были зарегистрированы 51 тыс. 507 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 48 тыс. 370 пациентов, в том числе 72 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1259 человек. Десять новых летальных случаев зарегистрировано за последние сутки.