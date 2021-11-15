Рязань, 15 ноября, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Рязанской области 15 ноября выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано 19 летальных исходов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,51%. С начала пандемии в Рязанской области COVID-19 подтверждён у 51 759 жителей. Выздоровели 43 719 человек, из них 23 — выписаны за последние сутки.

По данным федерального опершаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 678 пациентов.