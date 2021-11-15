София, , 15:54 — REGNUM Действующий президент Болгарии Румен Радев намерен созвать первое заседание обновленного Народного собрания (парламента) РБ до 25 ноября нынешнего года. Об этом он завил 15 ноября на церемонии присяги новых судей Конституционного суда страны Янаки Стоилова и Сони Янкуловой, передает Болгарское телевидение.

По словам Р. Радева, законодательный орган страны должен приступить к работе в кратчайшие сроки.

«Как только будут сформированы депутатские списки, я немедленно объявлю о начале парламентских заседаний», — резюмировал в частности, он. По словам главы государства, практически все политические силы страны заинтересованы в «скорейших кардинальных реформах».

Напомним, парламентские и президентские выборы в Болгарии состоялись 14 ноября. По данным республиканского Центризбиркома на 14.30 по местному времени (15.30 мск), платформа «Продолжаем перемены» набрала 25,4% голосов, объединение «Граждане за европейское развитие Болгарии» — «Союз демократических сил» (ГЕРБ — СДС) получили 22,43%, «Движение за права и свободы» — 13,68%, а Болгарская социалистическая партия — 10,35%. Кроме того, в Народное собрание также проходят партии «Есть такой народ» (9,74%), «Демократическая Болгария» (5,92%) и «Возрождение» (4,97%). В ходе президентской гонки Р. Радев получил 49,4% голосов, а его главный конкурент Анастас Герджиков — 22,41%.