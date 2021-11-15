Ростов-на-Дону, , 15:47 — REGNUM В Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы состоялась божественная литургия, по окончании которой архиерейское слово взял митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. В частности, глава Донской митрополииотметил, что люди зачастую верят в то, что придумали сами.

Крест Дарья Драй © ИА REGNUM

«В своей жизни очень часто, когда на суд наш выносится наши благополучие, богатство, спокойный образ жизни, мы выбираем именно их, а не нашу с вами бессмертную душу. […] К сожалению, сейчас такое сложное время, когда многие люди, даже посещающие храм и участвующие в Таинствах Церкви, придумали себе такого «бога», с которым им удобно жить: который их не обличает во грехах, не требует от них жизненного подвига; которому они сами в состоянии указывать на то, что ему нужно делать в их жизни, а к чему прикасаться не следует. Такого придуманного ими «бога», который вне Церкви. Эти люди сами хотят распоряжаться своей жизнью, невзирая на волю истинного Бога», — сказал глава Донской митрополии.

ИА REGNUM сообщало, что ранее митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий посетовал на отсутствие верующих в храме. Он отметил, что человек, отказывающийся от пищи духовной, внутри остаётся пуст.

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