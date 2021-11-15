Москва, 15 ноября, 2021, 16:17 — ИА Регнум. Рэпер Роман Чумаков (известен как Рома Жиган) стал гостем YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». Запись его интервью доступна на одноимённом канале с 15 ноября.

Kremlin.ru Ксения Собчак

В интервью для телеведущей Ксении Собчак Чумаков высказал своё мнение относительно личности шоумена Моргенштерна, рассказал о скандале с юристом Катей Гордон, а также рэпером Оксимироном (Мирон Фёдоров). Рома Жиган признался, что был неправ, когда в 2011 году унизил Фёдорова, поставив его на колени и дав ему пощёчину. «Я не думал о последствиях», — говорит он.

Во время записи интервью Собчак предложила Роме Жигану пожать руки, однако артист не стал этого делать. «Он и руку отказался мне пожимать, чтобы не «зашквариться», — прокомментировала в своём Instagram-аккаунте Собчак.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2021 года Оксимирон представил трек под названием «Кто убил Марка?». В нём музыкант рассказал историю своего конфликта с Ромой Жиганом, после чего пользователи Сети поддержали рэпера.