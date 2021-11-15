Саратов, 15 ноября, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Саратовской области принято решение продлить период нахождения беременных женщин на дистанционной (удаленной) работе до стабилизации эпидемиологической обстановки. Соответствующее постановление 15 ноября подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

(сс) Suhyeon Choi Беременная

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Руководителям органов исполнительной власти области, региональных госучреждений и предприятий необходимо обеспечить все условия такой работы. Иным работодателям рекомендуется осуществить перевод беременных женщин на дистанционную (удаленную) работу.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области перевод беременных женщин на дистанционный (удаленный) формат работы введен с 27 сентября.

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